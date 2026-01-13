En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Córdoba del martes, 13 de enero de 2026.

Desde la Previa hasta la Nocturna, te revelamos los números ganadores y el detalle de cada jugada con una actualización permanente durante todo el día.

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan (“a la cabeza”, entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).