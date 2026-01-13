En este martes, 13 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1307 - Revolver

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero

1° 1307 11° 8876 2° 6232 12° 4947 3° 1525 13° 6898 4° 8074 14° 6848 5° 5497 15° 0694 6° 6594 16° 0486 7° 7345 17° 9353 8° 2086 18° 2625 9° 1390 19° 6233 10° 2320 20° 0914

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de poder, control o incluso miedo ante situaciones amenazantes.

Además, el revólver en los sueños puede representar la agresividad reprimida o la defensa personal. Puede ser una señal de que es momento de expresar emociones ocultas o de protegerse de influencias externas negativas.

