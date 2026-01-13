En esta noticia

En este martes, 13 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1307 - Revolver

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero

 1°1307 11°8876
 6232  12°4947
 3°1525 13°6898 
 8074  14°6848 
 5497  15°0694 
 6°6594  16°0486
 7345  17°9353 
 2086  18°2625 
 1390  19°6233 
 10°2320 20°0914 

¿Qué significa soñar con revolver?

Soñar con un revólver puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar conflictos en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de poder, control o incluso miedo ante situaciones amenazantes.

Además, el revólver en los sueños puede representar la agresividad reprimida o la defensa personal. Puede ser una señal de que es momento de expresar emociones ocultas o de protegerse de influencias externas negativas.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Sumado a esto, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

