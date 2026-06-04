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Durante este jueves, 4 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.
En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 4690 - El Miedo
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio
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¿Qué significa soñar con el miedo?
Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad acumulada y sensación de amenaza o pérdida de control.
También sugiere enfrentar lo evitado y transformar el temor en cuidado, límites y decisiones claras.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.