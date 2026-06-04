En esta noticia ¿Qué significa soñar con el miedo?

Durante este jueves, 4 de junio de 2026 se realizó el sorteo de la Quiniela de Santa Fe, cuyos resultados oficiales ya fueron publicados por la lotería provincial.

En este jueves, 4 de junio de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 4690 - El Miedo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de junio

1° 4690 11° 8163 2° 3884 12° 4218 3° 8524 13° 3883 4° 2823 14° 9464 5° 1723 15° 9707 6° 4463 16° 2311 7° 0970 17° 3847 8° 8516 18° 3117 9° 7323 19° 6430 10° 8195 20° 4356

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con El Miedo suele reflejar ansiedad acumulada y sensación de amenaza o pérdida de control.

También sugiere enfrentar lo evitado y transformar el temor en cuidado, límites y decisiones claras.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.