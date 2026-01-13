En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 13 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 0755 (La Música).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 13 de enero

1° 0755 11° 6465 2° 8832 12° 9022 3° 0865 13° 1581 4° 9408 14° 9969 5° 3038 15° 9599 6° 7193 16° 2779 7° 9525 17° 5534 8° 7801 18° 9519 9° 3248 19° 7886 10° 7651 20° 0446

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con la música?

Soñar con La Música puede simbolizar la armonía y el equilibrio en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones profundas y la necesidad de expresión personal. La música puede ser un medio para conectar con sentimientos que quizás no se han manifestado en la realidad.

Además, soñar con melodías específicas puede indicar recuerdos o experiencias significativas. La música en los sueños puede servir como un recordatorio de momentos felices o de la búsqueda de paz interior. En este sentido, puede ser una invitación a prestar atención a las emociones y a la creatividad.