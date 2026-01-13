En este martes, 13 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1851 - Serrucho
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero
|1°
|1851
|11°
|8636
|2°
|2643
|12°
|7405
|3°
|6949
|13°
|8918
|4°
|5827
|14°
|5472
|5°
|6126
|15°
|6629
|6°
|6813
|16°
|0345
|7°
|4854
|17°
|7672
|8°
|8730
|18°
|9673
|9°
|1952
|19°
|4664
|10°
|7301
|20°
|2077
¿Qué significa soñar con serrucho?
Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones difíciles o relaciones tóxicas.
Además, el serrucho en los sueños puede representar la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Puede ser un llamado a utilizar tus habilidades para superar obstáculos y avanzar en tus metas.
Sugerencias para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.