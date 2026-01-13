En este martes, 13 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1851 - Serrucho

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero

1° 1851 11° 8636 2° 2643 12° 7405 3° 6949 13° 8918 4° 5827 14° 5472 5° 6126 15° 6629 6° 6813 16° 0345 7° 4854 17° 7672 8° 8730 18° 9673 9° 1952 19° 4664 10° 7301 20° 2077

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones difíciles o relaciones tóxicas.

Además, el serrucho en los sueños puede representar la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Puede ser un llamado a utilizar tus habilidades para superar obstáculos y avanzar en tus metas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.