En esta noticia

En este martes, 13 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1851 - Serrucho

Te puede interesar

Ni vinagre ni bicarbonato: la mejor manera de eliminar el óxido de cualquier superficie al instante

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero

 1°1851 11°8636
 2643  12°7405
 3°6949 13°8918 
 5827  14°5472 
 6126  15°6629 
 6°6813  16°0345
 4854  17°7672 
 8730  18°9673 
 1952  19°4664 
 10°7301 20°2077 

Te puede interesar

Inauguran la construcción más esperada que une los dos caminos principales de una provincia

¿Qué significa soñar con serrucho?

Soñar con un serrucho puede simbolizar la necesidad de cortar o eliminar algo de tu vida. Este sueño a menudo refleja la lucha interna que sientes al enfrentar situaciones difíciles o relaciones tóxicas.

Además, el serrucho en los sueños puede representar la creatividad y la capacidad de resolver problemas. Puede ser un llamado a utilizar tus habilidades para superar obstáculos y avanzar en tus metas.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una manera de ocio y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Te puede interesar

Zarpa el “gigante de los mares”: el buque eléctrico más enorme del planeta unirá dos naciones y será el más rápido