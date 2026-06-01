El premio al CIO del año 2026 es una votación en la que los participantes son ternados y los ganadores resultan electos por sus propios pares: votan CIOs y gerentes de sistemas de casi 200 empresas y organizaciones del país.

La elección de los ejecutivos ternados se realizó entre nombres propuestos por periodistas y directivos del diario El Cronista, especialmente de Infotechnology -su sección de tecnología-, conformando así un jurado.

Por otro lado, los votantes eligen, entre dos posibilidades, el Premio a la Trayectoria a quien consideren que debe ser reconocido por una carrera dentro del mundo de la tecnología empresarial. El estudio lo lleva a cabo la consultora de mercado CIO Investigación.

A continuación, por orden alfabético, los nominados:

Julieta Bertone - Gerente de Innovación de Banco Patagonia

Julieta Bertone fue designada este año Gerente de Innovación de Banco Patagonia, parte del grupo del Banco do Brasil y una de las principales entidades del sistema financiero argentino. Su trayectoria la hizo toda adentro del banco, lo que hace su recorrido muy meritorio. Se desempeñaba en áreas vinculadas a transformación digital, metodologías ágiles y diseño de experiencia dentro del banco, donde lideró iniciativas de innovación orientadas a productos y canales digitales. En el ecosistema financiero, participó de proyectos ligados a cultura agile, customer experience y desarrollo de soluciones tecnológicas para banca digital.

Implementación:

Lideró la renovación integral de los canales digitales del banco: nueva app y nuevo home banking, con foco en navegación más fluida, mayor seguridad, estabilidad y velocidad de respuesta. La transformación incluyó infraestructura cloud y herramientas de última generación para sostener consultas y transacciones digitales con mejor performance. En la app, el rediseño incorporó pagos NFC con Apple Pay y Google Pay, pagos QR con MODO, operación de Dólar MEP, fondos, CEDEARS, acciones, títulos públicos y obligaciones negociables.

Fernando Broder – CIO de Assist Card

Fernando Broder es Chief Information Officer (CIO) de Assist Card desde 2019, donde lidera la estrategia tecnológica de la compañía. Ingresó en 2008 como International IT Development Manager y fue promovido sucesivamente a roles de mayor responsabilidad hasta asumir la dirección global del área. Antes de su llegada a Assist Card, trabajó como Project Manager en IBM y como IT Applications & Developments Manager en Grupo Clarín. Es Contador Público y Licenciado en Administración de Empresas por la UBA, posee un Máster en Finanzas Internacionales, estudios en Business Administration en Suiza y una certificación en Project Management Professional.

Implementación:

El proyecto es la evolución de la suite tecnológica global de Assist Card, con foco en omnicanalidad, disponibilidad 24/7 y autogestión del viajero. La compañía fortaleció infraestructura global, monitoreo inteligente para anticipar incidentes, performance y continuidad operativa; y evolucionó sus tres canales principales: app mobile, My Assist Card web y WhatsApp. La app permite solicitar asistencia médica, iniciar reintegros, gestionar pérdida de equipaje, coordinar videoconsultas médicas 24/7, visitas médicas a domicilio o derivaciones por geolocalización. My Assist Card fue rediseñado para autogestión, reintegros editables, soporte, visualización de servicios y vouchers. WhatsApp opera como canal global único en español, portugués e inglés. Además, el área avanzó en integración de billeteras y gateways de pago en más de 15 países, DevOps, DevSecOps, APIs para partners con estándares PCI, y casos de IA como lector inteligente de comprobantes para reintegros y agentes de IA en flujos de atención.

María Fabiana González - Gerente de TI de Grupo Corven

Es Gerente de TI de Grupo Corven desde agosto de 2024. Tiene más de 30 años de experiencia en tecnología en grandes corporaciones de distintas industrias y se destaca por una visión integral del negocio, orientación a resultados y capacidad para comunicar y alinear iniciativas en distintos niveles de la organización. Desde su gerencia apunta a aportar valor mediante la transformación digital y la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras, con foco en eficiencia, modernización y soporte al crecimiento del negocio. Antes de su cargo actual, ocupó roles estratégicos de IT en grandes empresas de la industria petrolera y de las telecomunicaciones.

Implementación:

Grupo Corven se sumó a GROW with SAP para migrar Coral Energía (su brazo de energía renovable) a SAP Cloud ERP. Con esta solución de nube pública busca optimizar procesos clave en ventas, finanzas y compras corporativas, posicionando a Coral Energía en los mercados latinoamericanos de energía renovable y apostando un crecimiento sostenido a través de la agilidad y la innovación.

El despliegue de la inteligencia artificial de una manera realmente útil ha sido un punto clave para los CIO en los últimos meses.

Pablo Guida – CIO de Laboratorios Bagó

Es CIO de Laboratorios Bagó desde noviembre de 2020. Desde ese rol define la estrategia tecnológica de la compañía, alineando servicios e infraestructura de TI con los objetivos del negocio, y lidera procesos de transformación digital, la cartera de proyectos y la implementación de políticas de ciberseguridad. Cuenta con amplia experiencia en gerenciamiento de áreas de TI y proyectos informáticos a nivel local y regional, además de formación académica sólida y certificaciones como PMP y CSM. Antes de Bagó desarrolló su carrera en el mundo del retail, donde acumuló alrededor de 15 años de experiencia antes de dar el salto a la industria farmacéutica.

Implementación:

La empresa lleva adelante la iniciativa Pharma 4.0 para tecnificar su footprint industrial e incorporar inteligencia artificial para garantizar productos con la mejor calidad.En este contexto, Laboratorios Bagó inauguró un nuevo Centro Bioanalítico en su planta farmacéutica de La Plata. Aprobado por la ANMAT y diseñado tanto para el desarrollo de nuevos productos como para la realización de la etapa bioanalítica en los estudios de bioequivalencia. Este nuevo centro representa para la compañía un paso más en su incorporación de tecnología de última generación para potenciar la calidad de sus productos y el desarrollo científico.

Damián Mazzucchelli - IT Senior Director en Tecpetrol

Es IT Senior Director de Tecpetrol desde 2024, donde lidera las áreas de soluciones digitales de negocio, proyectos de transformación tecnológica y la integración de plataformas y datos para soportar operaciones del grupo. Es un ingeniero con amplia trayectoria en tecnología aplicada a la industria energética y experiencia en iniciativas de modernización, automatización y adopción de arquitecturas cloud y prácticas de data-driven decision making; participa, además, como orador en eventos de innovación del sector.

Implementación:

Tepectrol centralizó en Buenos Aires el monitoreo de sus yacimientos en Vaca Muerta con una sala de control que opera 24x7 (RTOC - Real Time Operation Center). Utilizan IA, drones y comunicaciones satelitales para eficientizar el mantenimiento y operación de pozos. La gestión de IT se enfoca también en la inteligencia de datos, con dashboards operativos y de gestión que usan esos datos para la toma de decisiones.

Ezequiel Naya - IT & Digital Head LATAM Region de Syngenta

Naya es IT & Digital Head LATAM Region de Syngenta desde enero de 2024. Desde esa posición lidera al equipo regional de IT y digital de Syngenta en América Latina, con foco en iniciativas de transformación que buscan mejorar la eficiencia, la sostenibilidad y la capacidad de respuesta tecnológica del negocio agrícola. Antes de incorporarse al grupo agroindustrial, ganó experiencia en roles de tecnología y liderazgo digital e la industria farmacéutica.

Implementación:

Syngenta lanzó Grou, su plataforma de e-commerce para el agro en Argentina, diseñada para digitalizar la compra de insumos agrícolas con una experiencia más ágil y segura. El marketplace permite integrar el proceso comercial con canales digitales y gestionar consultas incluso por WhatsApp.

Además, la estrategia digital de la compañía se apoyó en la evolución de CropWise, su ecosistema de soluciones para el agro, al que le sumó capacidades de inteligencia artificial.

Raúl Piola - Secretario de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad de Buenos Aires

Raúl Piola es Secretario de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desde noviembre de 2024. Ingeniero en Informática egresado de la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA), acumula más de 27 años de experiencia en tecnología, sistemas y gestión pública.

Antes de asumir su cargo actual fue Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información (ASI) del GCBA y también presidió Provincia Net, la empresa tecnológica del Banco Provincia. A lo largo de su carrera lideró proyectos de modernización del Estado, interoperabilidad de sistemas, digitalización de trámites y gobierno digital. Entre las iniciativas recientes impulsadas bajo su gestión se destacan plataformas de integración de datos y nuevos servicios digitales para ciudadanos.

Implementación:

La Ciudad lleva adelante una agenda de transformación digital pública centrada en servicios ciudadanos, interoperabilidad, identidad digital, IA y ciberseguridad. El proyecto más visible es BAX, la superapp del GCBA, planteada como una plataforma única para centralizar, simplificar y personalizar el acceso a servicios digitales con inteligencia artificial conversacional. A eso se suma X-BA, sistema para intercambio seguro y estandarizado de datos entre instituciones; QuarkID, protocolo de identidad digital abierto; Boti, atención ciudadana por WhatsApp 24/7; miBA; el Centro de Ciberseguridad; y un Plan de Inteligencia Artificial para servicios más eficientes y personalizados.

Fernando Roma, Director de Tecnología y Canales Digitales de COTO

Fernando Roma es Director de Tecnología y Canales Digitales de COTO. Con una nutrida trayectoria en transformación tecnológica y proyectos de innovación en retail, lidera la estrategia de desarrollo de canales digitales, plataformas omnicanal, modernización de la infraestructura y la integración de soluciones cloud y de data en la compañía. Antes de su rol actual participó en iniciativas de digitalización y modernización tecnológica, colaborando con equipos de producto, arquitectura y operaciones para impulsar la eficiencia operativa y la experiencia del cliente en entornos de gran escala.

Implementación:

La compañía inauguró el primer Data Center privado con triple certificación internacional en Argentina. Además, logró mejorar significativamente su experiencia de cliente gracias a la implementación de soluciones de Salesforce y Agentforce. En pocos meses, la compañía elevó en más de un 15% su calificación de satisfacción, redujo un 29% las consultas telefónicas y alcanzó una tasa de resolución en primer contacto del 44% en interacciones gestionadas por agentes de IA.

Juan Martín Sotuyo – CTO de PedidosYa

Juan Martín Sotuyo se desempeña como Chief Technology Officer (CTO) de PedidosYa desde 2023. Cuenta con más 15 años de experiencia en la creación de productos tecnológicos de consumo masivo. Como emprendedor, fundó Monits, que fue una de las software factories especializadas en mobile más grandes de la región hasta ser adquirida por Mercado Libre en 2016. En la empresa de e-commerce se desempeñó como Director of Product Development & Chief Mobile Architect. También trabajó en Salesforce como VP of Engineering. Juan Martín Sotuyo es Ingeniero en Informática del ITBA y, actualmente, docente de la casa de estudios.

Implementación:

El proyecto más potente es la conversión de PedidosYa en centro tecnológico global de Delivery Hero. Desde Argentina y Uruguay, la compañía pasó a desarrollar soluciones digitales para plataformas de e-commerce en 70 países, con una inversión proyectada de u$s 87 millones en 2025 y alcance potencial sobre mercados de enorme escala. Además, la compañía avanzó con una nueva versión de su app, también asociada a inversión tecnológica relevante. La candidatura se sostiene por escala regional/global, liderazgo de producto tecnológico, arquitectura de plataforma y exportación de tecnología desde la región.

Esteban Tissera – Gerente de Tecnología de ARSAT

Esteban Tissera se desempeña como Gerente de Tecnología de ARSAT desde 2024. Lidera la estrategia tecnológica de la compañía, con responsabilidad sobre las áreas de Datacenter, Inteligencia Artificial, Desarrollo de Software e infraestructura tecnológica para la operación de servicios críticos.

Con una trayectoria desarrollada dentro de ARSAT y compañías multinacionales, anteriormente ocupó la Subgerencia de Datacenter, participando en proyectos de infraestructura de misión crítica, continuidad operativa, servicios cloud, ciberseguridad y transformación tecnológica. Además de su actividad ejecutiva, se desempeña como docente de grado y posgrado en áreas vinculadas a tecnología.

Implementación:

Impulsó la modernización tecnológica del Datacenter de Arsat, fortaleciendo capacidades de infraestructura, ciberseguridad, automatización y servicios cloud. Asimismo, promovió la creación de la Gerencia de Ciberseguridad, fortaleciendo la protección de activos críticos y la capacidad de prevención, monitoreo y respuesta ante amenazas.

Lideró el desarrollo e implementación de soluciones de Inteligencia Artificial alojadas íntegramente sobre infraestructura propia de ARSAT, combinando innovación tecnológica con soberanía de datos y resguardo de información estratégica. Estas iniciativas permitieron incorporar capacidades de análisis y optimización operativa interna. Como parte de esta estrategia, la empresa argentina fue premiada y reconocida internacionalmente por Red Hat por sus proyectos para optimizar sus operaciones y atención al cliente, lo que que distinguió a ARSAT entre los proyectos más innovadores a nivel global.