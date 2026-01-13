Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4922 (Loco) y las letras son: D R S W.

1° 4922 11° 3732 2° 1532 12° 7289 3° 8572 13° 1485 4° 8684 14° 7333 5° 4916 15° 4892 6° 3883 16° 4261 7° 0482 17° 6176 8° 0239 18° 0340 9° 1024 19° 0548 10° 0559 20° 8274

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 13 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 13 de enero. A la cabeza salió el número 5600 - Huevos.

1° 5600 11° 8665 2° 1983 12° 2785 3° 8798 13° 6303 4° 5591 14° 1923 5° 9828 15° 8280 6° 8084 16° 7776 7° 6508 17° 0502 8° 0530 18° 8113 9° 6468 19° 8294 10° 5251 20° 1594

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los participantes.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede ser una señal de que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, abrazando la incertidumbre con una actitud positiva y abierta.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.