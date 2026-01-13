En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 4922 (Loco) y las letras son: D R S W.

 1°4922 11°3732 
 1532  12°7289
 3°8572  13°1485 
 8684  14°7333 
 4916  15°4892 
 6°3883  16°4261
 0482  17°6176 
 0239  18°0340 
 1024  19°0548 
 10°0559  20°8274 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este martes 13 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este martes 13 de enero. A la cabeza salió el número 5600 - Huevos.

 1°5600 11°8665 
 1983   12°2785
 3°8798  13°6303 
 5591  14°1923 
 9828  15°8280 
 6°8084  16°7776
 6508  17°0502 
 0530  18°8113 
 6468  19°8294 
 10°5251  20°1594 

¿Cuáles son los premios de la quiniela?

Los premios de la quiniela en Argentina no tienen un pozo fijo, sino que los montos se fijan conforme al número de aciertos de los participantes. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

¿Qué significa soñar con loco?

Soñar con Loco puede simbolizar la libertad y la espontaneidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de liberarse de las restricciones y normas sociales, permitiendo que la creatividad y la autenticidad fluyan sin miedo al juicio.

Además, el Loco en los sueños puede representar nuevos comienzos y oportunidades. Puede ser una señal de que es momento de arriesgarse y explorar caminos desconocidos, abrazando la incertidumbre con una actitud positiva y abierta.

¿Qué significa soñar con huevos?

Soñar con huevos puede simbolizar la fertilidad, la creatividad y el potencial de nuevas ideas. Los huevos representan algo que está en desarrollo y que puede dar lugar a algo valioso en el futuro.

Además, este tipo de sueño puede reflejar la fragilidad de ciertas situaciones en la vida. Los huevos son delicados, lo que sugiere que hay aspectos que requieren cuidado y atención para evitar que se rompan o se pierdan.