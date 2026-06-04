Las rispideces en el centro del oficialismo no pasan desapercibidas en el Congreso, los acuerdos con los gobernadores se recienten y la unidad alcanzada por Patricia Bullrich cruje. Aun así, la presidenta de bloque se mostró junto a Karina Milei ayer y hoy acelera para aprobar las medidas que quiere el Ejecutivo antes del mundial .

Tras apagar, momentáneamente, una interna a cielo abierto, el Senado sesiona por primera vez desde la “objeción de conciencia” de Patricia Bullrich.

“La rebelión de Patricia Bullrich no obedece a un interés político particular, sino que no acompañará al gobierno en la cruzada contra el periodismo”, aseguró una voz calificada del Congreso en diálogo con El Cronista.

El oficialismo dejó de lado ayer el pliego de la abogada María Verónica Michelli y mañana buscará aprobar la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el acuerdo con los holdouts, para las que dicen contar con los votos.

La sesión, prevista para comenzó pasada las 11 de la mañana con un quórum de 37 presentes, que combina definiciones institucionales y económicas.

Se debatirán 50 pliegos judiciales enviados por el Poder Ejecutivo, el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el Acuerdo de Conciliación con los holdouts.

Según distintas fuentes consultadas, en el oficialismo prevalece el optimismo respecto del resultado de la sesión. “S i lo mandan, están los votos ”, afirmó un senador dialoguista sobre el proyecto de propiedad privada que ya tiene dictamen pero que todavía resta pasar por modificaciones en el pleno del cuerpo.

El proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada llega al recinto luego de una serie de modificaciones incorporadas durante el tratamiento en comisión. “ Ya está cerrado el texto ”, aseguró una voz cercana al bloque libertario. Así y todo, se impondría un agregado durante el debate que fija un plazo de 180 días para que las provincias definan una regulación propia del acceso a sus tierras para extranjeros que sea más restrictiva a lo que fijará Nación.

Desde el oficialismo sostuvieron que cuentan con los votos necesarios para aprobar la iniciativa. No obstante, algunos respaldos continúan abiertos. Según fuentes consultadas, el bloque Convicción Federal podría no acompañar la posición del Gobierno. Una fuente calificada señaló que el espacio tiene un dictamen propio y que buscaría reforzarlo.

En este sentido, el único capítulo que no prosperó fue el de RENABAP, aunque se incorporó una modificación a la Ley Pierri. Respecto de esa modificación, explicaron que la Ley Pierri permite que situaciones que habitualmente se tramitan judicialmente puedan resolverse por vía administrativa.

El cambio elimina una limitación temporal que exigía acreditar posesión desde 2006 y la reemplaza por un requisito de diez años de posesión contados hacia atrás desde el presente.

Entre las modificaciones más relevantes del proyecto figura la eliminación del Capítulo III, que derogaba artículos de la Ley 27.453 sobre regularización dominial para la integración socio urbana y que, según las observaciones realizadas durante el debate, dejaba abierta la posibilidad de desalojos inmediatos .

Otro de los proyectos incluidos en la sesión es el Acuerdo de Conciliación con los holdouts, que ya cuenta con dictamen desde el 19 de mayo, luego de una serie de correcciones al texto original. “ Somos optimistas ”, aseguraron desde el oficialismo sobre la posibilidad de que el texto pase finalmente por el Senado.

El acuerdo involucra a las firmas Bainbridge Ltd. y al grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.

Fuente: REUTERS Fuente: REUTERS

El entendimiento contempla pagos por alrededor de u$s 175 millones reclamados al Estado argentino en litigios que fueron avalados por la Justicia de Estados Unidos en marzo del año pasado. Ambos procesos judiciales se iniciaron en 2014 y 2016.