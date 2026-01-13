En esta noticia
Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 9684 - La Iglesia
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero
|1°
|9684
|11°
|5850
|2°
|0541
|12°
|9557
|3°
|3174
|13°
|2261
|4°
|4857
|14°
|2481
|5°
|7679
|15°
|9698
|6°
|9014
|16°
|0756
|7°
|3894
|17°
|2149
|8°
|9060
|18°
|7555
|9°
|7370
|19°
|7220
|10°
|3192
|20°
|7262
¿Qué significa soñar con La Iglesia?
Soñar con la Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.
Además, la Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar la importancia de las relaciones interpersonales y el deseo de pertenecer a un grupo que comparta valores y creencias similares.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.