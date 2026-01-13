En esta noticia

Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Primera compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 9684 - La Iglesia

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero

 9684 11° 5850 
 2°0541 12° 9557
 3°3174 13° 2261 
 4°4857 14° 2481 
 5°7679 15° 9698 
 6°9014 16° 0756 
 7°3894 17° 2149 
 8°9060 18° 7555 
 9°737019° 7220 
 10°3192 20° 7262 

¿Qué significa soñar con La Iglesia?

Soñar con la Iglesia puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o un deseo de conexión con lo divino. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar paz interior y respuestas a preguntas existenciales.

Además, la Iglesia en los sueños puede representar la comunidad y el apoyo social. Puede indicar la importancia de las relaciones interpersonales y el deseo de pertenecer a un grupo que comparta valores y creencias similares.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

