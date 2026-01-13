Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8465 (El Cazador) y las letras son: J M N S.

1° 8465 11° 6202 2° 7516 12° 5884 3° 9882 13° 4226 4° 1990 14° 1434 5° 6229 15° 9680 6° 9972 16° 7031 7° 1735 17° 1822 8° 8172 18° 9318 9° 7297 19° 9112 10° 6999 20° 8626

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 13 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 13 de enero. A la cabeza salió el número 2593 - Enamorado.

1° 2593 11° 5000 2° 3830 12° 9136 3° 1771 13° 7309 4° 9887 14° 1165 5° 1399 15° 5180 6° 9599 16° 8315 7° 8985 17° 3944 8° 4110 18° 1575 9° 9268 19° 4516 10° 5649 20° 3853

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se anhela, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre la ambición y la paciencia. Este sueño invita a reflexionar sobre cómo se abordan los desafíos y si se está dispuesto a arriesgarse para alcanzar metas importantes.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de afecto, pasión o anhelos románticos que la persona experimenta en su día a día.

Además, soñar con un enamorado puede indicar la necesidad de explorar relaciones más profundas o de resolver conflictos emocionales. Puede ser una invitación a reflexionar sobre las propias emociones y el estado de las relaciones personales.