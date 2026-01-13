En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la la Previa de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 8465 (El Cazador) y las letras son: J M N S.

 1°8465 11°6202 
 7516  12°5884
 3°9882  13°4226 
 1990  14°1434 
 6229  15°9680 
 6°9972  16°7031
 1735  17°1822 
 8172  18°9318 
 7297  19°9112 
 10°6999  20°8626 

Te puede interesar

Lanzan el tren panorámico más impresionante del mundo: tiene 300 km de trayecto entre montañas, cumbres nevadas y paisajes bellos

Te puede interesar

Es oficial: suspenden la licencia de conducir a todas las personas que formen parte de esta lista

Resultados de la Quiniela Provincial en La Previa este martes 13 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la la previa de este martes 13 de enero. A la cabeza salió el número 2593 - Enamorado.

 1°2593 11°5000 
 3830   12°9136
 3°1771  13°7309 
 9887  14°1165 
 1399  15°5180 
 6°9599  16°8315
 8985  17°3944 
 4110  18°1575 
 9268  19°4516 
 10°5649  20°3853 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que prefieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

Te puede interesar

Colocar vinagre en los huevos fritos: para qué funciona y por qué sugieren hacerlo

Te puede interesar

Cambia la Ley de Sucesiones: qué proporción le toca a cada heredero y cuándo se puede exigir más

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se anhela, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre la ambición y la paciencia. Este sueño invita a reflexionar sobre cómo se abordan los desafíos y si se está dispuesto a arriesgarse para alcanzar metas importantes.

¿Qué significa soñar con enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de afecto, pasión o anhelos románticos que la persona experimenta en su día a día.

Además, soñar con un enamorado puede indicar la necesidad de explorar relaciones más profundas o de resolver conflictos emocionales. Puede ser una invitación a reflexionar sobre las propias emociones y el estado de las relaciones personales.