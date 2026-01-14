Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6425 (Gallina).

1° 6425 11° 5454 2° 5710 12° 4249 3° 6418 13° 9839 4° 5471 14° 5085 5° 5665 15° 2137 6° 5792 16° 1332 7° 7382 17° 3915 8° 6635 18° 2197 9° 2557 19° 1019 10° 8162 20° 0867

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.