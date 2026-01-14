En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6425 (Gallina).

 1°6425 11°5454 
 5710  12°4249
 3°6418  13°9839 
 5471  14°5085 
 5665  15°2137 
 6°5792  16°1332
 7382  17°3915 
 6635  18°2197 
 2557  19°1019 
 10°8162 20°0867 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.

