Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el 6425 (Gallina).
|1°
|6425
|11°
|5454
|2°
|5710
|12°
|4249
|3°
|6418
|13°
|9839
|4°
|5471
|14°
|5085
|5°
|5665
|15°
|2137
|6°
|5792
|16°
|1332
|7°
|7382
|17°
|3915
|8°
|6635
|18°
|2197
|9°
|2557
|19°
|1019
|10°
|8162
|20°
|0867
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El total del premio se basará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.