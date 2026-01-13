En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5465 (El Cazador) y las letras son: E O C K.

 1°5465 11°2688 
 5447  12°4304
 3°3558  13°4962 
 2971  14°7890 
 9897  15°1147 
 6°0251  16°0734
 6731  17°5085 
 8797  18°8167 
 9175  19°4397 
 10°0855  20°7626 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 13 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 13 de enero. A la cabeza salió el número 9730 - Santa Rosa.

 1°9730 11°8616 
 5593   12°7480
 3°8801  13°6000 
 8925  14°9687 
 8169  15°1147 
 6°8382  16°8146
 3134  17°8041 
 0880  18°6486 
 1668  19°7046 
 10°5551  20°1798 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se anhela, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre la ambición y la paciencia. Este sueño invita a reflexionar sobre cómo se abordan los desafíos y si se está dispuesto a arriesgarse para alcanzar metas importantes.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de paz y armonía en la vida del soñador. Esta figura a menudo representa la protección y el consuelo, sugiriendo que se está en un camino de sanación personal.

Además, el sueño puede reflejar la necesidad de conexión espiritual o la búsqueda de guía en momentos de incertidumbre. Santa Rosa, como figura religiosa, puede indicar que se está buscando respuestas a preguntas profundas o un sentido de propósito.