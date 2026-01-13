Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5465 (El Cazador) y las letras son: E O C K.

1° 5465 11° 2688 2° 5447 12° 4304 3° 3558 13° 4962 4° 2971 14° 7890 5° 9897 15° 1147 6° 0251 16° 0734 7° 6731 17° 5085 8° 8797 18° 8167 9° 9175 19° 4397 10° 0855 20° 7626

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este martes 13 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este martes 13 de enero. A la cabeza salió el número 9730 - Santa Rosa.

1° 9730 11° 8616 2° 5593 12° 7480 3° 8801 13° 6000 4° 8925 14° 9687 5° 8169 15° 1147 6° 8382 16° 8146 7° 3134 17° 8041 8° 0880 18° 6486 9° 1668 19° 7046 10° 5551 20° 1798

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros repartidos en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está equipado por un conjunto interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con el cazador?

Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos o deseos en la vida. Este sueño a menudo refleja la necesidad de perseguir lo que se anhela, ya sea en el ámbito personal o profesional.

Además, El Cazador puede representar la lucha interna entre la ambición y la paciencia. Este sueño invita a reflexionar sobre cómo se abordan los desafíos y si se está dispuesto a arriesgarse para alcanzar metas importantes.

¿Qué significa soñar con santa rosa?

Soñar con Santa Rosa puede simbolizar la búsqueda de paz y armonía en la vida del soñador. Esta figura a menudo representa la protección y el consuelo, sugiriendo que se está en un camino de sanación personal.

Además, el sueño puede reflejar la necesidad de conexión espiritual o la búsqueda de guía en momentos de incertidumbre. Santa Rosa, como figura religiosa, puede indicar que se está buscando respuestas a preguntas profundas o un sentido de propósito.