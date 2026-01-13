En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 13 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2641 (El Cuchillo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 13 de enero

1° 2641 11° 1951 2° 5072 12° 2778 3° 1560 13° 5248 4° 2023 14° 1335 5° 8420 15° 1871 6° 4920 16° 9691 7° 2005 17° 8321 8° 7255 18° 6277 9° 6563 19° 6554 10° 2866 20° 9817

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el cuchillo?

Soñar con El Cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o enfrentar situaciones que requieren valentía. Este sueño a menudo refleja conflictos internos, donde el soñador debe cortar lazos o dejar atrás aspectos de su vida que ya no le sirven.

Además, El Cuchillo puede representar la protección y la defensa personal. En este contexto, el sueño sugiere que el soñador está preparado para enfrentar adversidades y defenderse de amenazas, ya sean externas o internas, mostrando así su fortaleza y determinación.