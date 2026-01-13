Este martes, 13 de enero de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Matutina. A la cabeza salió el 4193 (Enamorado).

Resultados de la quiniela de Montevideo del martes 13 de enero

1° 4193 11° 3481 2° 1308 12° 7929 3° 8349 13° 1218 4° 8232 14° 7769 5° 4003 15° 4703 6° 3162 16° 4636 7° 0686 17° 6291 8° 0062 18° 0555 9° 1523 19° 0259 10° 0857 20° 8568

¿Qué significa soñar con Enamorado?

Soñar con un enamorado puede simbolizar el deseo de amor y conexión emocional en la vida real. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de afecto, pasión o anhelos románticos que la persona experimenta en su día a día.

Además, soñar con un enamorado puede indicar la necesidad de explorar relaciones más profundas o de resolver conflictos emocionales. Puede ser una invitación a reflexionar sobre las propias emociones y el estado de las relaciones personales.

¿Cuándo el juego pasa a ser un problema?

Detectar a tiempo un problema con el juego puede marcar la diferencia. Si bien el diagnóstico debe hacerlo un profesional de la salud, hay conductas comunes que funcionan como señales de alarma. Estas son: