El clima en Argentina se mantiene con mañanas frescas de un solo dígito a raíz del inicio del otoño. Pese a las tardes cálidas y la estabilidad climática, el Servicio Meteorológico alertó por el ingreso de una fuerte tormenta con lluvias.

El diluvio se extenderá a lo largo de 48 horas y desde el SMN emitieron una alerta amarilla para las provincias por una posible caída de granizo y fuertes ráfagas de viento .

Qué provincias están bajo alerta amarilla por la tormenta

El organismo meteorológico emitió la alerta para las provincias ubicadas al centro del país por el ingreso de un fuerte temporal.

Las nubes cargadas con lluvias ingresarán durante la noche del viernes para dar paso a un fin de semana nublado y con precipitaciones constantes.

Archivo

Las condiciones climáticas serán hostiles con bastante agua acumulada y se espera la caída de granizo. Las localidades bajo alerta amarilla meteorológica son:

Córdoba : Córdoba Capital, Cosquin, Villa Carlos Paz, Alta Gracia, Río Primero, Jesús María, Mina Clavero, La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Río Tercero.

San Luis : El Trapiche, La Toma, Santa Rosa del Conlara, Merlo.

Santa Fe: Paraná, Sauce Viejo, Rafaela, Sastre, El Trébol, Las Rosas.

Imagen creada con ChatGPT

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires

El organismo informó que, tras varias semanas sin lluvias y clima seco, las lluvias volverán al sur de la provincia de Buenos Aires durante la tarde del jueves.

Conforme pasen los días, las nubes llegarán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el fin de semana con temperaturas de entre 13° y 16°.

Pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se mantiene frío con destellos de sol que calientan las tardes otoñales .

El SMN informó en su pronóstico extendido del clima que el clima se mantendrá levemente nublado y con temperaturas de entre 14° y 20° durante la semana.

En la noche del sábado podrán hacerse presentes algunas lluvias provenientes del sur, mientras que para el domingo está pronosticada una tormenta con mínimas de 13°