En este martes, 13 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9731 - La Luz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero

1° 9731 11° 8811 2° 6181 12° 9660 3° 5172 13° 5737 4° 3708 14° 2496 5° 5304 15° 0701 6° 1132 16° 9718 7° 5309 17° 5416 8° 6664 18° 0894 9° 6460 19° 3532 10° 4164 20° 1847

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede indicar que el soñador está en un proceso de descubrimiento personal o que está buscando respuestas a preguntas importantes en su vida.

Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía. Este tipo de sueño puede sugerir que el soñador está encontrando su camino a través de momentos oscuros o difíciles, iluminando su futuro con optimismo.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.