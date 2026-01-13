En esta noticia

En este martes, 13 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9731 - La Luz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero

 1°9731 11°8811
 6181  12°9660
 3°5172 13°5737 
 3708  14°2496 
 5304  15°0701 
 6°1132  16°9718
 5309  17°5416 
 6664  18°0894 
 6460  19°3532 
 10°4164 20°1847 

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede indicar que el soñador está en un proceso de descubrimiento personal o que está buscando respuestas a preguntas importantes en su vida.

Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía. Este tipo de sueño puede sugerir que el soñador está encontrando su camino a través de momentos oscuros o difíciles, iluminando su futuro con optimismo.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

