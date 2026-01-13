En esta noticia
En este martes, 13 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 9731 - La Luz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero
|1°
|9731
|11°
|8811
|2°
|6181
|12°
|9660
|3°
|5172
|13°
|5737
|4°
|3708
|14°
|2496
|5°
|5304
|15°
|0701
|6°
|1132
|16°
|9718
|7°
|5309
|17°
|5416
|8°
|6664
|18°
|0894
|9°
|6460
|19°
|3532
|10°
|4164
|20°
|1847
¿Qué significa soñar con la luz?
Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede indicar que el soñador está en un proceso de descubrimiento personal o que está buscando respuestas a preguntas importantes en su vida.
Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía. Este tipo de sueño puede sugerir que el soñador está encontrando su camino a través de momentos oscuros o difíciles, iluminando su futuro con optimismo.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.