Mayo fue el mes de la recuperación para los activos locales tras un abril negativo, aunque hubo una primera quincena con caídas en acciones y bonos y, en la segunda, se vio la mejoría. Así, el S&P Merval acumuló una suba cercana al 11,8% mensual y el riesgo país cerró en 493 puntos.

“El mes estuvo claramente dividido en dos partes. Durante los primeros 15 días vimos caídas en acciones y bonos argentinos, en un contexto donde el mercado mostró más cautela. La excepción fueron las energéticas, donde se destacaron compañías como YPF, Pampa Energía, Vista Energy y también el CEDEAR de Vista Oil, que lograron sostenerse mejor que el resto del mercado”, dijo a El Cronista Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.

En tanto, señaló que, “a partir de la segunda mitad del mes, especialmente en esta última semana, empezamos a ver una recuperación de las acciones argentinas, con mayor apetito por riesgo y una mejora en el ánimo del mercado”.

Para Eric Paniagua, socio de PX Capital, “dentro de los sectores más firmes destacó el de la energía, especialmente YPF, apoyada por mejores perspectivas para el sector y recomendaciones positivas desde Wall Street”.

“Del lado más flojo, continuaron débiles varias compañías ligadas al consumo interno y utilities, con un mercado que sigue priorizando la generación de dólares y exposición exportadora por sobre la demanda doméstica”, analizó.

Y sobre la renta fija dijo: “En bonos soberanos hubo mejora favorecida por expectativas de estabilidad fiscal y cambiaria, aunque el riesgo país condiciona el flujo hacia activos argentinos”.

Buen mes para el Gobierno

En esa línea, desde el equipo de Research de PUENTE, destacaron que “fue un buen mes para el Gobierno y los mercados”. Según su análisis, los bonos soberanos subieron y alcanzaron máximos en precio.

“Además, las dos licitaciones del Tesoro del mes fueron muy buenas, con las posturas cortando en sintonía con las tasas del mercado secundario”, apuntaron. En paralelo, agregaron que “el Banco Central mantuvo un elevado ritmo de compra de divisas en el mercado y las reservas alcanzaron un nuevo máximo de seis años”.

Compró u$s 2600 millones y alcanza casi los u$s 10.000 millones en el acumulado del año. También destacaron que la inflación se desaceleró por primera vez en casi un año y el FMI desembolsó u$s 1000 millones.

Los ganadores del mes

En ese contexto, en SYC Inversiones indicaron que los bonos CER comprimieron rendimientos ante una baja de las tasas de Lecap. “Los ganadores del mes fueron los bonos en moneda extranjera cortos, que subieron en promedio 0,8% y los largos 2%”, destacaron. Y aseguraron que “el acuerdo con el FMI, la acumulación de reservas del BCRA y mejoras en la recaudación le dieron sustento al alza”.

En cuanto a las acciones en dólares, apuntaron que “subieron 12,8% por las mejores noticias económicas”. Asimismo, consideran que el desacople que llevaban las cotizaciones respecto al actual nivel de riesgo país y las bolsas mundiales en récords incentivaron a los inversores a apuntar al equity, especialmente en bancos, que venían atrasados.

Entre los perdedores del mes, se encuentra el dólar en sus respectivas variantes, con el MEP y CCL levemente negativos.

Tal como apuntó Elena Alonso, directora de Emerald Capital, “quien se quedó en dólar o plazo fijo perdió en mayo respecto de quien lo hizo al mercado argentino”.

Lo que viene para junio

De cara a junio, Lazzati ve oportunidades en los bonos soberanos. “Nos gustan los Bonares. Para perfiles moderados vemos valor en el AL30, mientras que para inversores más agresivos preferimos el AL41 y el GD46, que todavía tienen potencial de recuperación si sigue la compresión del riesgo país”, dijo.

También mira hacia las Lecap de largo (T30A7 y T15E7), “porque todavía ofrecen tasas atractivas en un escenario de desaceleración inflacionaria”. Y en acciones ven valor en las bancarias.