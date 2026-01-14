Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 1840 - El Cura
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero
|1°
|1840
|11°
|6161
|2°
|3472
|12°
|2518
|3°
|3968
|13°
|2408
|4°
|4316
|14°
|8107
|5°
|2680
|15°
|2710
|6°
|4583
|16°
|5365
|7°
|9042
|17°
|5886
|8°
|6789
|18°
|4425
|9°
|0996
|19°
|6236
|10°
|3784
|20°
|4915
¿Qué significa soñar con El Cura?
Soñar con un cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad.
Además, el cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la necesidad de enfrentar conflictos internos. Puede ser un llamado a la reflexión sobre las decisiones que hemos tomado y su impacto en nuestra vida.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.