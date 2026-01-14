Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 1840 - El Cura

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero

1° 1840 11° 6161 2° 3472 12° 2518 3° 3968 13° 2408 4° 4316 14° 8107 5° 2680 15° 2710 6° 4583 16° 5365 7° 9042 17° 5886 8° 6789 18° 4425 9° 0996 19° 6236 10° 3784 20° 4915

¿Qué significa soñar con El Cura?

Soñar con un cura puede simbolizar la búsqueda de guía espiritual o la necesidad de reconciliación con uno mismo. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la moralidad.

Además, el cura en los sueños puede representar la autoridad moral y la necesidad de enfrentar conflictos internos. Puede ser un llamado a la reflexión sobre las decisiones que hemos tomado y su impacto en nuestra vida.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.