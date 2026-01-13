En esta noticia

Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 4818 - Sangre

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero

 4818 11° 0114 
 2°6044 12° 9376
 3°4515 13° 9376 
 4°4722 14° 9708 
 5°2643 15° 6929 
 6°6340 16° 0013 
 7°5778 17° 6442 
 8°1361 18° 8822 
 9°437619° 8522 
 10°9934 20° 9907 

¿Qué significa soñar con Sangre?

Soñar con la sangre puede simbolizar la vida, la energía y la vitalidad. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren atención y cuidado, ya que la sangre es un elemento vital en el cuerpo humano.

Por otro lado, también puede representar miedo, pérdida o dolor. Si en el sueño la sangre está asociada a heridas o violencia, puede indicar que el soñador está lidiando con conflictos internos o experiencias traumáticas que necesitan ser procesadas.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

