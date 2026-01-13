Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Matutina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 4818 - Sangre
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero
|1°
|4818
|11°
|0114
|2°
|6044
|12°
|9376
|3°
|4515
|13°
|9376
|4°
|4722
|14°
|9708
|5°
|2643
|15°
|6929
|6°
|6340
|16°
|0013
|7°
|5778
|17°
|6442
|8°
|1361
|18°
|8822
|9°
|4376
|19°
|8522
|10°
|9934
|20°
|9907
¿Qué significa soñar con Sangre?
Soñar con la sangre puede simbolizar la vida, la energía y la vitalidad. Este tipo de sueño a menudo refleja emociones intensas o situaciones que requieren atención y cuidado, ya que la sangre es un elemento vital en el cuerpo humano.
Por otro lado, también puede representar miedo, pérdida o dolor. Si en el sueño la sangre está asociada a heridas o violencia, puede indicar que el soñador está lidiando con conflictos internos o experiencias traumáticas que necesitan ser procesadas.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.