El Gobierno puso en marcha este lunes el denominado Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER). A través del Decreto 409/2026, puso en marcha la herramienta que busca blanquear relaciones laborales no declaradas o deficientemente registradas del sector privado iniciadas antes de la promulgación, el 6 de marzo, de la Ley de Modernización Laboral.

El decreto, firmado por Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, establece que el objetivo central del régimen es sacar de la informalidad a trabajadores cuyas relaciones laborales no fueron registradas o lo fueron de manera incompleta.

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