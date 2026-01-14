En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5537 (El Dentista) y las letras son: B Q Q T.

 1°5537 11°5948 
 9788  12°4770
 3°9963  13°3072 
 9383  14°1469 
 2554  15°9555 
 6°4155  16°2448
 4408  17°5446 
 6083  18°5300 
 4385  19°5025 
 10°0245  20°4317 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 13 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 13 de enero. A la cabeza salió el número 7326 - La Misa.

 1°7326 11°1762 
 1768   12°9371
 3°7866  13°2115 
 4146  14°6645 
 1613  15°8985 
 6°4423  16°0036
 3794  17°2987 
 2738  18°2963 
 2317  19°3131 
 10°1610  20°9757 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado. 

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar consuelo en momentos de incertidumbre o estrés en la vida diaria.

Además, puede representar un deseo de redención o perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. La Misa en el sueño puede ser un llamado a la reflexión sobre las propias acciones y relaciones con los demás.