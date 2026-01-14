Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el número 5537 (El Dentista) y las letras son: B Q Q T.

1° 5537 11° 5948 2° 9788 12° 4770 3° 9963 13° 3072 4° 9383 14° 1469 5° 2554 15° 9555 6° 4155 16° 2448 7° 4408 17° 5446 8° 6083 18° 5300 9° 4385 19° 5025 10° 0245 20° 4317

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 13 de enero

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 13 de enero. A la cabeza salió el número 7326 - La Misa.

1° 7326 11° 1762 2° 1768 12° 9371 3° 7866 13° 2115 4° 4146 14° 6645 5° 1613 15° 8985 6° 4423 16° 0036 7° 3794 17° 2987 8° 2738 18° 2963 9° 2317 19° 3131 10° 1610 20° 9757

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamentoy se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope estipulado.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.

¿Qué significa soñar con la misa?

Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar consuelo en momentos de incertidumbre o estrés en la vida diaria.

Además, puede representar un deseo de redención o perdón, tanto hacia uno mismo como hacia los demás. La Misa en el sueño puede ser un llamado a la reflexión sobre las propias acciones y relaciones con los demás.