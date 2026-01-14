En esta noticia ¿Qué significa soñar con casamiento?

En este martes, 13 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 0863 - Casamiento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero

1° 0863 11° 5163 2° 7916 12° 9923 3° 9965 13° 8221 4° 8661 14° 3321 5° 3153 15° 1440 6° 8248 16° 1783 7° 8518 17° 5799 8° 0536 18° 5407 9° 9107 19° 1915 10° 2431 20° 9216

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien.

Además, el sueño puede representar cambios significativos o nuevas etapas en la vida. Puede ser una señal de que el soñador está listo para asumir responsabilidades o enfrentar nuevos desafíos en sus relaciones personales.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.