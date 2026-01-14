En esta noticia
En este martes, 13 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 0863 - Casamiento
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero
|1°
|0863
|11°
|5163
|2°
|7916
|12°
|9923
|3°
|9965
|13°
|8221
|4°
|8661
|14°
|3321
|5°
|3153
|15°
|1440
|6°
|8248
|16°
|1783
|7°
|8518
|17°
|5799
|8°
|0536
|18°
|5407
|9°
|9107
|19°
|1915
|10°
|2431
|20°
|9216
¿Qué significa soñar con casamiento?
Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien.
Además, el sueño puede representar cambios significativos o nuevas etapas en la vida. Puede ser una señal de que el soñador está listo para asumir responsabilidades o enfrentar nuevos desafíos en sus relaciones personales.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.