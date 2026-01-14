En esta noticia

En este martes, 13 de enero de 2026, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 0863 - Casamiento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 13 de enero

 1°0863 11°5163
 7916  12°9923
 3°9965 13°8221 
 8661  14°3321 
 3153  15°1440 
 6°8248  16°1783
 8518  17°5799 
 0536  18°5407 
 9107  19°1915 
 10°2431 20°9216 

¿Qué significa soñar con casamiento?

Soñar con casamiento puede simbolizar un deseo de unión y compromiso en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja anhelos de estabilidad emocional y la búsqueda de una conexión más profunda con alguien.

Además, el sueño puede representar cambios significativos o nuevas etapas en la vida. Puede ser una señal de que el soñador está listo para asumir responsabilidades o enfrentar nuevos desafíos en sus relaciones personales.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

