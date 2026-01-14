En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este martes, 13 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2070 (Muerto que sueña).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 13 de enero

1° 2070 11° 2877 2° 3556 12° 8672 3° 2188 13° 5831 4° 5107 14° 1463 5° 3294 15° 2063 6° 9645 16° 4597 7° 5090 17° 5879 8° 1757 18° 0012 9° 0197 19° 3830 10° 5877 20° 4007

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se llevan a cabo en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con muerto que sueña?

Soñar con un muerto que sueña puede simbolizar la conexión con el pasado y la necesidad de resolver asuntos pendientes. Este tipo de sueño invita a reflexionar sobre las emociones no expresadas y las lecciones que aún se deben aprender de experiencias pasadas.

Además, puede representar un deseo de comunicación con seres queridos que han partido. La figura del muerto en el sueño puede ser un recordatorio de la importancia de honrar su memoria y de encontrar paz en la vida actual, integrando sus enseñanzas en el presente.