Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9081 (Las Flores).

 1°9081 11°4596 
 5006  12°3538
 3°7512  13°2665 
 5290  14°5985 
 7221  15°8182 
 6°7815  16°9846
 1838  17°4015 
 5486  18°9503 
 6338  19°5299 
 10°4390 20°3057 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

