Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9081 (Las Flores).

1° 9081 11° 4596 2° 5006 12° 3538 3° 7512 13° 2665 4° 5290 14° 5985 5° 7221 15° 8182 6° 7815 16° 9846 7° 1838 17° 4015 8° 5486 18° 9503 9° 6338 19° 5299 10° 4390 20° 3057

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.