Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

  • A la cabeza: 6054 - La Vaca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero

 6054 11° 9855 
 2°5105 12° 4399
 3°6232 13° 1748 
 4°5840 14° 4190 
 5°6121 15° 6326 
 6°8101 16° 5826 
 7°3068 17° 5537 
 8°0832 18° 4849 
 9°486419° 0825 
 10°3984 20° 2164 

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones personales y en el trabajo.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

