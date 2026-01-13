Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 6054 - La Vaca

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero

1° 6054 11° 9855 2° 5105 12° 4399 3° 6232 13° 1748 4° 5840 14° 4190 5° 6121 15° 6326 6° 8101 16° 5826 7° 3068 17° 5537 8° 0832 18° 4849 9° 4864 19° 0825 10° 3984 20° 2164

¿Qué significa soñar con La Vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones personales y en el trabajo.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.