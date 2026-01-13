Este martes, 13 de enero de 2026, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en La Previa compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 6054 - La Vaca
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 13 de enero
|1°
|6054
|11°
|9855
|2°
|5105
|12°
|4399
|3°
|6232
|13°
|1748
|4°
|5840
|14°
|4190
|5°
|6121
|15°
|6326
|6°
|8101
|16°
|5826
|7°
|3068
|17°
|5537
|8°
|0832
|18°
|4849
|9°
|4864
|19°
|0825
|10°
|3984
|20°
|2164
¿Qué significa soñar con La Vaca?
Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.
Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede ser un recordatorio de la importancia de la paciencia y la dedicación en las relaciones personales y en el trabajo.
¿Qué es la autoexclusión al juego?
La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.
Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.