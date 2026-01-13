Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9971 (Excremento).

1° 9971 11° 1058 2° 9816 12° 7509 3° 7263 13° 3365 4° 5885 14° 5467 5° 6202 15° 5020 6° 2832 16° 8708 7° 2815 17° 1232 8° 4756 18° 4952 9° 3885 19° 1184 10° 5663 20° 1530

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.