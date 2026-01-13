En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este martes, 13 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9971 (Excremento).

 1°9971 11°1058 
 9816  12°7509
 3°7263  13°3365 
 5885  14°5467 
 6202  15°5020 
 6°2832  16°8708
 2815  17°1232 
 4756  18°4952 
 3885  19°1184 
 10°5663 20°1530 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un precio extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

