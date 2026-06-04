Durante este jueves, 4 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 7158 - Ahogado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de junio

1° 7158 11° 3417 2° 7631 12° 5616 3° 8513 13° 8290 4° 9669 14° 8075 5° 0073 15° 7478 6° 3806 16° 7389 7° 3501 17° 1114 8° 4888 18° 2192 9° 8874 19° 9729 10° 2796 20° 5438

¿Qué significa soñar con Ahogado?

Soñar con El Ahogado sugiere emociones reprimidas, culpas o una carga que te hunde. Señala la necesidad de soltar y procesar lo que pesa.

También advierte de situaciones que te superan o límites no respetados. Invita a pedir ayuda y renacer con más claridad.

¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.