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Durante este jueves, 4 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

  • A la cabeza: 7158 - Ahogado

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 4 de junio

 7158 11° 3417 
 2°7631 12° 5616
 3°8513 13° 8290 
 4°9669 14° 8075 
 5°0073 15° 7478 
 6°3806 16° 7389 
 7°3501 17° 1114 
 8°4888 18° 2192 
 9°887419° 9729 
 10°2796 20° 5438 

¿Qué significa soñar con Ahogado?

Soñar con El Ahogado sugiere emociones reprimidas, culpas o una carga que te hunde. Señala la necesidad de soltar y procesar lo que pesa.

También advierte de situaciones que te superan o límites no respetados. Invita a pedir ayuda y renacer con más claridad.

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¿Cómo solicitar ayuda o iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal.

Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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