Este martes, 13 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza4619 (Pescado).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 13 de enero

1° 4619 11° 4939 2° 5028 12° 5816 3° 1505 13° 4625 4° 8035 14° 2100 5° 2526 15° 2871 6° 6947 16° 0343 7° 6764 17° 3195 8° 0716 18° 3795 9° 3884 19° 1739 10° 0147 20° 6833

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar abundancia y prosperidad. Este sueño a menudo refleja la búsqueda de emociones profundas y la conexión con el subconsciente. El pescado también puede representar la fertilidad y la creatividad, sugiriendo que nuevas ideas están surgiendo en tu vida.

Además, el pescado en los sueños puede indicar la necesidad de explorar tus sentimientos y deseos ocultos. Puede ser un llamado a prestar atención a tu intuición y a las oportunidades que se presentan. En general, este sueño invita a la reflexión sobre tu bienestar emocional y espiritual.