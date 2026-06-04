El prestigioso crítico Pietro Sorba lanzó un nuevo menú italiano en la famosa pizzería Almacén de Pizzas. Esta propuesta busca unir las tradiciones culinarias de Génova y Buenos Aires en una experiencia sensorial de alta gama.

La propuesta consta de cuatro pasos perfectamente armonizados con vinos exclusivos de la bodega Saint Felicien. El menú incluye opciones que van desde antipasto con fiambres, sfoglia de queso y jamón, hasta pizza Scamorza Bianca y un affogato de pistacho.

La propuesta italiana completa

El menú de degustación completo para dos personas tiene un valor único de $ 56.000. También es posible disfrutar de cada paso de forma individual con sus respectivos maridajes, tal como se detalla en la lista de precios de la firma.

La propuesta gastronómica estará disponible a partir del próximo lunes 8 de junio por un tiempo limitado de tres meses. Los clientes podrán encontrar este menú exclusivo en cada uno de los locales que la cadena posee en el país.

La nueva propuesta de Pietro Sorba consta de cuatro pasos perfectamente armonizados por los sommeliers de la bodega, con opciones que van desde los clásicos reversionados hasta toques contemporáneos de la cocina italiana :

PASO 1 : Antipasto: Una selección que incluye Spianata, mortadela con pistachos, berenjenas en escabeche, olivas marinadas, ricota cremosa, tomates secos y albahaca fresca, servido con pan papel de pizza y maridado con el exclusivo Vermouth Vincenzo .

PASO 2 : Sfoglia: Masa rellena de queso cremoso, terminada con jamón crudo, rúcula, tomates confitados, puntos de pesto y un hilo de reducción de aceto, maridado con Saint Felicien Pinot Noir.

PASO 3 : Pizza Scamorza Bianca: Una innovadora pizza de Masa Bianca, mozzarella, guanciale, provola ahumada y rúcula, maridada con Saint Felicien Cabernet Franc.

PASO 4 : Affogato de Pistacho: Helado de pistacho, biscotti, amarena, café espresso y pistacho picado, maridado por el espumante (alcohol cero) de Domaine de Elena de Mendoza Brunette.

¿Dónde conseguir el nuevo menú italiano?

La firma cuenta con locales en todo el AMBA: