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La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 4 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1050 (El Pan).

 1°1050 11°5764 
 9234  12°8995
 3°5959  13°9460 
 5405  14°6512 
 2644  15°5287 
 6°1832  16°6547
 2149  17°0784 
 6541  18°7923 
 6590  19°8162 
 10°7952 20°8657 

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¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

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