La Quiniela de Tucumán llevó adelante este jueves, 4 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están confirmados los resultados de la primera, con el listado completo de números premiados.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 4 de junio de 2026. A la cabeza salió el 1050 (El Pan).

1° 1050 11° 5764 2° 9234 12° 8995 3° 5959 13° 9460 4° 5405 14° 6512 5° 2644 15° 5287 6° 1832 16° 6547 7° 2149 17° 0784 8° 6541 18° 7923 9° 6590 19° 8162 10° 7952 20° 8657

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos certeros para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.