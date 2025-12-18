En esta noticia ¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

¿Cuándo se sortea la quiniela de Montevideo?

Los sorteos se efectúan de lunes a viernes en dos horas: v espertino a las 15.00 horas y nocturno a las 21 horas y los sábados solo en horario nocturno . Durante cada sorteo se extraen 20 cifras con orden asignado.

Las apuestas ganadoras se determinan si el número jugado aparece dentro del rango de premios escogidos. El monto del premio varía según si se acertó una, dos o tres cifras y puede llegar hasta 500 veces el capital apostado.

En este espacio vas a encontrar los resultados de la Quiniela de Montevideo, que se sortea dos veces al día. Actualizamos los números ganadores de la tarde y de la noche para que los tengas al instante.

Conocé las cifras seleccionadas este jueves, 18 de diciembre de 2025 en la matutina y nocturna.