Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2245 (El Vino).

1° 2245 11° 4069 2° 7678 12° 3905 3° 1119 13° 5970 4° 1931 14° 0146 5° 6393 15° 4875 6° 4550 16° 0792 7° 2828 17° 5786 8° 5746 18° 4491 9° 1287 19° 6929 10° 4177 20° 7996

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.