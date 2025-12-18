En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2245 (El Vino).

 1°2245 11°4069 
 7678  12°3905
 3°1119  13°5970 
 1931  14°0146 
 6393  15°4875 
 6°4550  16°0792
 2828  17°5786 
 5746  18°4491 
 1287  19°6929 
 10°4177 20°7996 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.