La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dará a conocer en las próximas semanas los nuevos montos de las escalas del monotributo. Se trata del segundo ajuste del año, para el cual se tomará en consideración la variación de la inflación del período enero-junio.

Para ello, el INDEC deberá publicar primero el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio. El acumulado de los primeros cinco meses de 2026 refleja una suba de 14,7%, por lo que, en teoría, la variación semestral podría ubicarse por encima del 16% .

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