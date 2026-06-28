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Durante este sábado, 27 de junio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 2568 - Sobrinos

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 27 de junio

 2568 11° 1046 
 2°4541 12° 0197
 3°9108 13° 1187 
 4°3573 14° 2538 
 5°1380 15° 3169 
 6°9416 16° 2748 
 7°3977 17° 4311 
 8°0421 18° 6334 
 9°653219° 0100 
 10°6349 20° 9051 

¿Qué significa soñar con Sobrinos?

Soñar con Los Sobrinos suele simbolizar afecto, protección y el deseo de guiar a la familia. También refleja vínculos cercanos y alegría compartida.

Si aparecen felices, indica armonía y apoyo; si están inquietos o distantes, sugiere atender responsabilidades y escuchar más a los tuyos.

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¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.

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