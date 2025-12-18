Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la matutina de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 2257 (El Jorobado) y las letras son: O G V Z.

1° 2257 11° 8943 2° 7238 12° 2408 3° 0993 13° 9377 4° 0451 14° 3928 5° 7117 15° 7230 6° 6576 16° 8280 7° 8265 17° 5139 8° 0027 18° 6743 9° 6153 19° 3137 10° 7170 20° 8430

Resultados de la Quiniela Provincial en la Matutina este jueves 18 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la matutina de este jueves 18 de diciembre. A la cabeza salió el número 5998 - Lavandera.

1° 5998 11° 7143 2° 7286 12° 0041 3° 1871 13° 3532 4° 2127 14° 3896 5° 5362 15° 1761 6° 6544 16° 1480 7° 3745 17° 0727 8° 1302 18° 8688 9° 1886 19° 8061 10° 9039 20° 5948

¿A qué hora es la quiniela hoy?

Los sorteos se realizan cinco veces al día:

La Previa (a las 8 horas)

La Primera (a las 12 horas)

La Matutina (a las 15 horas)

La Vespertina (a las 18 horas)

La Nocturna (a las 21 horas).

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los obstáculos que una persona siente en su vida. Este sueño a menudo refleja inseguridades o la percepción de ser diferente, lo que puede llevar a la introspección sobre la autoaceptación.

Además, El Jorobado puede representar la necesidad de enfrentar y superar dificultades. Este personaje puede ser un recordatorio de que, a pesar de las adversidades, siempre hay una oportunidad para encontrar la fortaleza interior y la resiliencia.

¿Qué significa soñar con lavandera?

Soñar con una lavandera puede simbolizar la necesidad de limpieza emocional o la purificación de pensamientos. Este sueño sugiere que es momento de dejar atrás situaciones o sentimientos que ya no son útiles en tu vida.

Además, la figura de la lavandera puede representar el trabajo arduo y la dedicación. Puede ser un recordatorio de que los esfuerzos que realizas para mejorar tu vida y tus relaciones darán frutos a largo plazo.