Este jueves, 18 de diciembre de 2025, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0466 (Lombriz).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de diciembre

1° 0466 11° 5062 2° 6665 12° 1354 3° 6245 13° 3673 4° 8510 14° 4688 5° 1727 15° 0398 6° 3914 16° 5983 7° 7537 17° 1181 8° 8016 18° 1082 9° 8076 19° 5098 10° 8795 20° 6261

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con lombriz?

Soñar con lombrices puede simbolizar la limpieza emocional y la purificación de pensamientos negativos. Estas criaturas, que habitan en la tierra, a menudo representan la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve en nuestra vida, permitiendo un nuevo comienzo.

Además, las lombrices en sueños pueden reflejar preocupaciones sobre la salud o el bienestar. Pueden indicar que hay aspectos de nuestra vida que requieren atención, sugiriendo que es momento de enfrentar problemas ocultos y buscar soluciones para avanzar de manera más saludable.