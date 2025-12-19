En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7370 (Muerto que sueña).

 1°7370 11°7388 
 8286  12°6987
 3°0157  13°5508 
 4135  14°9715 
 7899  15°2698 
 6°8497  16°2842
 9391  17°2754 
 9145  18°3390 
 6571  19°8809 
 10°4057 20°9080 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.