Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7370 (Muerto que sueña).

1° 7370 11° 7388 2° 8286 12° 6987 3° 0157 13° 5508 4° 4135 14° 9715 5° 7899 15° 2698 6° 8497 16° 2842 7° 9391 17° 2754 8° 9145 18° 3390 9° 6571 19° 8809 10° 4057 20° 9080

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.