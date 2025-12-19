En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 7370 (Muerto que sueña).
|1°
|7370
|11°
|7388
|2°
|8286
|12°
|6987
|3°
|0157
|13°
|5508
|4°
|4135
|14°
|9715
|5°
|7899
|15°
|2698
|6°
|8497
|16°
|2842
|7°
|9391
|17°
|2754
|8°
|9145
|18°
|3390
|9°
|6571
|19°
|8809
|10°
|4057
|20°
|9080
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.