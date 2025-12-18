En este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1758 - Ahogado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de diciembre

1° 1758 11° 1264 2° 0167 12° 2619 3° 7189 13° 4948 4° 9559 14° 9501 5° 5620 15° 8430 6° 3191 16° 8361 7° 5424 17° 5172 8° 0552 18° 6214 9° 8214 19° 6554 10° 1848 20° 8800

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado evitando.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.