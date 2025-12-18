En esta noticia

En este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1758 - Ahogado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de diciembre

 1°1758 11°1264
 0167  12°2619
 3°7189 13°4948 
 9559  14°9501 
 5620  15°8430 
 6°3191  16°8361
 5424  17°5172 
 0552  18°6214 
 8214  19°6554 
 10°1848 20°8800 

¿Qué significa soñar con ahogado?

Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad.

Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado evitando.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.