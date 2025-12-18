En este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1758 - Ahogado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 18 de diciembre
|1°
|1758
|11°
|1264
|2°
|0167
|12°
|2619
|3°
|7189
|13°
|4948
|4°
|9559
|14°
|9501
|5°
|5620
|15°
|8430
|6°
|3191
|16°
|8361
|7°
|5424
|17°
|5172
|8°
|0552
|18°
|6214
|9°
|8214
|19°
|6554
|10°
|1848
|20°
|8800
¿Qué significa soñar con ahogado?
Soñar con ahogado puede simbolizar sentimientos de angustia o falta de control en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones profundas o situaciones que generan ansiedad.
Además, el ahogado en los sueños puede representar la necesidad de liberar emociones reprimidas. Puede ser un llamado a enfrentar miedos o problemas que se han estado evitando.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una manera de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.