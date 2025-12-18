En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2845 (El Vino).

 1°2845 11°7166 
 4952  12°7006
 3°6667  13°2320 
 5100  14°0741 
 5724  15°3926 
 6°3989  16°2471
 4393  17°9191 
 2304  18°8173 
 2340  19°5804 
 10°0136 20°0247 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.