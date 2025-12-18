Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 2845 (El Vino).

1° 2845 11° 7166 2° 4952 12° 7006 3° 6667 13° 2320 4° 5100 14° 0741 5° 5724 15° 3926 6° 3989 16° 2471 7° 4393 17° 9191 8° 2304 18° 8173 9° 2340 19° 5804 10° 0136 20° 0247

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no hay fórmulas mágicas para triunfar en la Quiniela de Tucumán, revisar los resultados anteriores y las estadísticas puede ayudarte a apostar con mayor conocimiento.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.