En esta noticia Las primeras repercusiones del arco político a la renuncia de Adorni

Este sábado, Manuel Adorni finalmente presentó su renuncia como jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, luego de tres meses bajo sospechas y acusaciones de supuesto enriquecimiento ilícito.

El ahora exfuncionario había asumido como vocero presidencial tras la llegada de Milei al Gobierno nacional en 2023. Luego, a finales de octubre de 2025, se convirtió en jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

En marzo pasado, tras un viaje a Nueva York junto a su esposa, Betina Angeletti, comenzaron a sumarse denuncias en su contra y aparecieron indicios de un aumento ilícito de su patrimonio.

Ahora, tras meses de presión de la opinión pública, la escalada de la situación judicial y una fuerte caída generalizada en la imagen del oficialismo, Adorni finalmente compartió una carta este sábado en la que confirmó su renuncia.

Allí, el ahora exjefe de Gabinete señaló que “por primera vez” iba en contra de los deseos del presidente. Y le habló directamente a Milei: “Usted sabe todo lo que he sufrido durante todo este tiempo. Los interminables ataques mediáticos que he soportado me han llevado a tener que pedirle que esta vez me acompañe, para poder cerrar este ciclo en pos de protegerme a mí y a mi familia”.

Además, negó los hechos por los que se lo investiga: “Me han tratado de delincuente y corrupto sin un solo hecho de corrupción sobre mis espaldas”.

Las primeras repercusiones del arco político a la renuncia de Adorni

La primera voz del Gobierno que se hizo eco de la salida del jefe de ministros fue Karina Milei, quien sostuvo hasta último momento al exvocero como su principal alfil.

“Querido Manuel, gracias por tu incansable trabajo durante todo este tiempo y por defender las ideas de la libertad con una pasión y un compromiso que pocas veces se ven”, expresó la secretaria general de la Presidencia.

Asimismo, se mostró gratificada por el compromiso de Adorni: “Sos una persona íntegra, valiosa y muy querida por todos nosotros. Sabemos del difícil –e inmerecido– momento que venís atravesando vos y tu familia desde hace meses, y acompañamos tu decisión con respeto, lamentando que las circunstancias hayan sido de este modo".

Patricia Bullrich también hizo referencia a la salida del exjefe de Gabinete, tras haber sido una de las funcionarias que más presión hizo puertas adentro para que dé un paso al costado: “La confianza y la ética son dos elementos fundamentales para profundizar el cambio que el Presidente, la gente y todo el país estamos construyendo”, lanzó la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza.

Algunos funcionarios del Gabinete -como el canciller Pablo Quirno-, e incluso el propio Milei, únicamente se hicieron eco de la carta de Adorni a través de sus redes sociales con un retuit.

Puertas afuera del Poder Ejecutivo, fue la Unión Cívica Radical en su conjunto la que se expresó en contra de Manuel Adorni. “La salida debió producirse hace meses. Un crecimiento patrimonial inexplicable y una sucesión de mentiras que, lejos de aportar claridad, solo sembraron más confusión, lo volvieron incompatible con una de las máximas responsabilidades institucionales de la República", denunció la UCR a través de X.

De parte de la oposición más acérrima al oficialismo, la diputada de izquierda con buen crecimiento en las encuestas de opinión pública, Myriam Bregman, apunta con dureza contra la percepción de corrupción del Gobierno.

“Otro arrogante que se va, otro gallito como [José Luis] Espert que cae. Todos sucios, todos manchados. A Manuel Adorni lo sacan para intentar oxigenar un gobierno que cada vez cosecha más rechazo popular“.

Además, recordó que, junto a Nicolás del Caño, su compañero en el Congreso, ya habían pedido una moción de censura para echar a Adorni. “No era momento para chicanas parlamentarias. Se fue y es hora de terminar con el plan de Milei, el FMI y sus cómplices. Nos organizamos y luchamos ahora, o siguen atacando ellos”.

El propio Del Caño también se expresó en sus redes: “El vocero del gobierno que se burlaba de laburantes despedidos, personas con discapacidad, periodistas, se va un rato antes del partido de Argentina en el mundial para que no se note. Imposible esconder el sol con la mano”.