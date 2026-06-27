En este episodio de Shot Financiero, Willy Laborda entrevista a Diego Fernández, CEO de A3 Mercados, uno de los referentes en el desarrollo de los mercados de futuros vinculados al sector agropecuario argentino.

Con una trayectoria marcada por la evolución del mercado de cereales rosarino y la expansión de instrumentos financieros para soja, trigo y maíz, Fernández repasa los momentos clave de una industria estratégica para la economía del país.

La crisis de 2001, el fin de la convertibilidad, la creación del mercado de futuros de dólar y el impacto de la resolución 125 aparecen como hitos de una historia atravesada por cambios económicos y regulatorios.

Además, analiza el escenario actual y advierte: “Argentina se juega el modelo de nuevo en 2026”, en un contexto que define como binario para el futuro económico del país.