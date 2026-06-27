En mayo se firmaron 5.435 escrituras, pero solo 587 se formalizaron con crédito hipotecario.

El mercado inmobiliario porteño sufrió un fuerte retroceso en mayo, que impactaron en especial a las operaciones con crédito hipotecario. Según el último informe del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, durante el quinto mes del año se realizaron 5435 escrituras de compraventa, lo que marcó una baja interanual del 3,1%

Respecto a los valores económicos, el monto total de las transacciones en mayo ascendió a $ 848.932 millones, un 8,5% más respecto al mismo periodo de 2025. En comparación con abril, cuando se registraron 5572 escrituras, los actos cayeron un 0,7%.

De esta forma, los primeros cinco meses de 2026 acumularon casi 23500 operaciones de compraventa, un leve descenso interanual del 1,2.

Por su parte, el valor promedio por escritura se ubicó en $156.197.247 (u$s 110.080 al tipo de cambio oficial). Esto implica una suba del 12% en pesos en un año, pero una caída del 7,7% si se mide en moneda estadounidense.

CABA: el desplome del crédito hipotecario en mayo

El dato más crítico se centró en la marcada retracción del financiamiento bancario para la compra de viviendas. Concretamente, durante mayo solo se formalizaron 587 actos con hipoteca. Eso significó un derrumbe del 54,8% en comparación con el mismo mes del año anterior.

Apenas el 10,8% de las operaciones cerró escrituras con hipotecas. Esta tendencia a la baja también se reflejó en el acumulado del año. Entre enero y mayo se contabilizaron 3387 actos financiados, con una contracción interanual que superó el 37%.

Estos datos condicionan el dinamismo que había mostrado el crédito hipotecario a inicios de año. En enero se firmaron 765 operaciones y en febrero 592. Por su parte, marzo registró la mayor cantidad de compraventas con financiamiento bancario, con un total de 834 escrituras. Sin embargo, abril volvió a marcar un retroceso con 609 firmas, por lo que el componente acumula así dos meses en caída.

Los desafíos del mercado inmobiliario porteño

Magdalena Tato, presidenta del Colegio de Escribanos, enfatizó que mayo reflejó un escenario dual: mientras el mercado de compraventas se sostiene con firmeza, el crédito hipotecario perdió tracción.

“Mayo confirma una tendencia que venimos observando desde enero: el mercado de compraventas se sostiene con solidez, pero el crédito hipotecario se desacelera respecto a 2025 por todo lo que adelantamos. Llevamos cinco meses con más de 37% menos de hipotecas que en el mismo período de 2025″, precisó.

Tato subrayó que la demanda de vivienda continúa vigente y se refleja en las más de 23.000 escrituras acumuladas en el año. Sin embargo, remarcó que se requiere de “financiamiento accesible” para que se concreten nuevas operaciones de compra.

“Es el desafío central del segundo semestre y de los tiempos que vengan, buscando nuevas herramientas para generar ese círculo multiplicador que generan los préstamos para la vivienda“, completó.