Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3806 (Perro) y las letras son: U N R X.

1° 3806 11° 1050 2° 0072 12° 3640 3° 6209 13° 1714 4° 9109 14° 2419 5° 1975 15° 4361 6° 2005 16° 9858 7° 4912 17° 1068 8° 0197 18° 2489 9° 2525 19° 0024 10° 5379 20° 1581

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 18 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 18 de diciembre. A la cabeza salió el número 6691 - Excusado.

1° 6691 11° 3931 2° 8350 12° 5856 3° 9641 13° 5711 4° 2648 14° 6351 5° 6338 15° 4346 6° 6547 16° 6732 7° 3014 17° 6397 8° 8787 18° 2502 9° 3303 19° 7268 10° 9849 20° 7813

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve en la vida del soñador, como preocupaciones o relaciones tóxicas.

Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza y la purificación. Puede indicar que el soñador está en un proceso de transformación personal, donde se están eliminando viejas creencias o hábitos que impiden su crecimiento.