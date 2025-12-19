En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3806 (Perro) y las letras son: U N R X.
|1°
|3806
|11°
|1050
|2°
|0072
|12°
|3640
|3°
|6209
|13°
|1714
|4°
|9109
|14°
|2419
|5°
|1975
|15°
|4361
|6°
|2005
|16°
|9858
|7°
|4912
|17°
|1068
|8°
|0197
|18°
|2489
|9°
|2525
|19°
|0024
|10°
|5379
|20°
|1581
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 18 de diciembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 18 de diciembre. A la cabeza salió el número 6691 - Excusado.
|1°
|6691
|11°
|3931
|2°
|8350
|12°
|5856
|3°
|9641
|13°
|5711
|4°
|2648
|14°
|6351
|5°
|6338
|15°
|4346
|6°
|6547
|16°
|6732
|7°
|3014
|17°
|6397
|8°
|8787
|18°
|2502
|9°
|3303
|19°
|7268
|10°
|9849
|20°
|7813
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con perro?
Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.
Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.
¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve en la vida del soñador, como preocupaciones o relaciones tóxicas.
Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza y la purificación. Puede indicar que el soñador está en un proceso de transformación personal, donde se están eliminando viejas creencias o hábitos que impiden su crecimiento.