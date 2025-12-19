En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 18 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 3806 (Perro) y las letras son: U N R X.

 1°3806 11°1050 
 0072  12°3640
 3°6209  13°1714 
 9109  14°2419 
 1975  15°4361 
 6°2005  16°9858
 4912  17°1068 
 0197  18°2489 
 2525  19°0024 
 10°5379  20°1581 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 18 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 18 de diciembre. A la cabeza salió el número 6691 - Excusado.

 1°6691 11°3931 
 8350   12°5856
 3°9641  13°5711 
 2648  14°6351 
 6338  15°4346 
 6°6547  16°6732
 3014  17°6397 
 8787  18°2502 
 3303  19°7268 
 10°9849  20°7813 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con un perro puede simbolizar lealtad, amistad y protección. Este tipo de sueño a menudo refleja la relación que tenemos con nuestros amigos o seres queridos, así como nuestra necesidad de compañía y apoyo emocional.

Además, los perros en los sueños pueden representar instintos y emociones. Si el perro en el sueño es amigable, puede indicar confianza en uno mismo, mientras que un perro agresivo puede señalar conflictos internos o miedos que debemos enfrentar.

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve en la vida del soñador, como preocupaciones o relaciones tóxicas.

Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza y la purificación. Puede indicar que el soñador está en un proceso de transformación personal, donde se están eliminando viejas creencias o hábitos que impiden su crecimiento.