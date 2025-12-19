Este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:
- A la cabeza: 0110 - La Leche
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de diciembre
|1°
|0110
|11°
|9948
|2°
|7738
|12°
|1295
|3°
|9962
|13°
|5121
|4°
|1839
|14°
|3272
|5°
|4818
|15°
|2931
|6°
|9896
|16°
|6932
|7°
|1176
|17°
|0838
|8°
|5118
|18°
|2432
|9°
|8765
|19°
|5113
|10°
|6654
|20°
|0521
¿Qué significa soñar con La Leche?
Soñar con la leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como la búsqueda de una conexión más profunda con uno mismo o con los demás.
Además, la leche en los sueños puede representar la pureza y la inocencia. Puede ser un indicativo de que se están procesando sentimientos de vulnerabilidad o de un deseo de regresar a tiempos más simples y seguros en la vida.
¿Qué es la autoexclusión del juego?
Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.
Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.