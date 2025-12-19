Este jueves, 18 de diciembre de 2025, los resultados de la quiniela de Entre Ríos en la Vespertina compartida por la lotería oficial son los siguientes:

A la cabeza: 0110 - La Leche

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este jueves 18 de diciembre

1° 0110 11° 9948 2° 7738 12° 1295 3° 9962 13° 5121 4° 1839 14° 3272 5° 4818 15° 2931 6° 9896 16° 6932 7° 1176 17° 0838 8° 5118 18° 2432 9° 8765 19° 5113 10° 6654 20° 0521

¿Qué significa soñar con La Leche?

Soñar con la leche puede simbolizar la nutrición y el cuidado. Este sueño a menudo refleja la necesidad de recibir amor y apoyo emocional, así como la búsqueda de una conexión más profunda con uno mismo o con los demás.

Además, la leche en los sueños puede representar la pureza y la inocencia. Puede ser un indicativo de que se están procesando sentimientos de vulnerabilidad o de un deseo de regresar a tiempos más simples y seguros en la vida.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.