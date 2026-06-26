La promesa de Kevin Warsh de controlar la inflación ha reforzado la credibilidad del nuevo presidente de la Reserva Federal en los mercados financieros, según los principales gestores de fondos, lo que ha ayudado a reducir las expectativas de los inversores sobre una subida de precios a largo plazo.

Los puntos de equilibrio a diez años, que reflejan la percepción del mercado de bonos sobre la inflación a largo plazo, cayeron desde más del 2,5 % a mediados de mayo hasta cerca del 2,2 % esta semana, su nivel más bajo en más de un año.

Los inversores afirman que este cambio refleja tanto la reciente caída de los precios del petróleo a niveles no vistos desde antes del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán como el drástico giro de la Fed en su reunión de la semana pasada, donde Warsh calificó los “precios persistentemente altos” como una “carga para el pueblo estadounidense”.

La dura retórica alivió la preocupación de los inversores de que Warsh pudiera ceder a la presión de Donald Trump para bajar los tipos de interés, tras las reiteradas críticas del presidente estadounidense contra el expresidente Jay Powell por mantener los costes de la deuda demasiado elevados.

La caída de las tasas de inflación de equilibrio a largo plazo fue “incluso mayor de lo esperado, dadas las fluctuaciones del petróleo”, afirmó Mike Riddell, gestor de fondos de Fidelity International, que añadió que esto probablemente se deba a que el tono restrictivo del banco central “ha otorgado a la Reserva Federal mayor credibilidad ante el mercado en su lucha contra la inflación”.

El reto inflacionario al que se enfrenta Warsh quedó patente tras los datos publicados el jueves, que muestran que la inflación aumentó hasta el 4,1% en mayo —más del doble del objetivo del 2% de la Fed— según el índice de precios del Gasto en Consumo Personal (PCE). La inflación subyacente del PCE —el indicador preferido de la Fed para medir las presiones inflacionistas a más largo plazo— también subió ligeramente hasta el 3,4%.

Sin embargo, a pesar de las presiones inflacionarias actuales, las expectativas del mercado sobre la inflación futura disminuyeron esta semana. Un swap que mide la inflación media para los próximos 12 meses, a partir del próximo año, ha caído 0,12 puntos porcentuales, hasta el 3,88 %.

“La doble acción de la postura intransigente de la Reserva Federal y la resolución tentativa de la guerra con Irán han reducido los riesgos inflacionarios percibidos, lo que ha provocado una fuerte caída en las medidas de mercado de las expectativas de inflación", afirmó Jon Hill, responsable de estrategia de inflación en EE.UU. de Barclays.

A pesar del acuerdo entre Estados Unidos e Irán para restablecer el flujo de petróleo a través del estrecho de Ormuz, los operadores siguen apostando por al menos un aumento de un cuarto de punto en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal este año, un giro radical respecto a la serie de recortes previstos antes del inicio de la guerra a finales de febrero.

La dura retórica alivió la preocupación de los inversores de que Warsh pudiera ceder a la presión de Donald Trump para bajar los tipos de interés. Fuente: REUTERS Jonathan Ernst

“Si la inflación, en términos generales, mejora de aquí a septiembre, Warsh puede permitirse el lujo de adoptar una postura firme sin tener que subir los tipos”, declaró Krishna Guha, vicepresidente de Evercore ISI.

Sin embargo, algunos inversores y economistas creen que la Reserva Federal podría no necesitar muchas subidas de tipos si Warsh consigue convencer a los inversores de que es un defensor de la lucha contra la inflación, lo que elevaría los costes de endeudamiento en los mercados.

“Solo el tiempo dirá si Warsh estaba adoptando una postura firme... para asegurarse de no tener que subir los tipos de interés”, afirmó Aaron Rock, responsable de tipos de interés en la gestora de activos Aberdeen.