Este jueves, 18 de diciembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 6892 (El Médico).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 18 de diciembre

1° 6892 11° 8130 2° 1484 12° 7948 3° 1817 13° 6406 4° 8252 14° 5377 5° 9428 15° 3037 6° 4604 16° 6192 7° 9797 17° 8928 8° 5752 18° 1029 9° 8489 19° 9741 10° 2759 20° 0266

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día.

Para apostar, las personas tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado.

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación y bienestar en la vida del soñador. Este sueño puede reflejar la necesidad de cuidar la salud física y emocional, así como la búsqueda de soluciones a problemas que afectan el equilibrio personal.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de un guía o consejero. Puede indicar que el soñador está buscando orientación en momentos de incertidumbre o que necesita tomar decisiones importantes que impacten su vida.