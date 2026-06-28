REM: a cuánto estará el dólar y cuál será la inflación a fin de año, según los gurúes de la City

El dólar oficial hoy domingo 28 de junio se ofrece a $ 1445 para la compra y $ 1495 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa ganó durante la última semana $ 15 y en lo que va de junio acumula un incremento de $ 65, que casi triplica a los $ 25 que ganó en mayo (cerró ese mes a $ 1430). Además, ya supera por $ 15 al valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar mayorista queda en $ 1442,10 para la compra y $ 1492 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1800,75.

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante junio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,6% correspondiente al dato del IPC de abril.

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1943,50 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar blue hoy domingo 28 de junio se ofrece a $ 1495 para la compra y $ 1515 para la venta.

El paralelo suma, no obstante, un aumento de $ 85 en el sexto mes del año. Desde que arrancó 2026, acumula una baja de $ 15 (finalizó 2025 a $ 1530 para la venta).

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre del año pasado. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 50 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 11.180 millones en 97 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 47.081 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy domingo 28 de junio

El dólar oficial hoy domingo 28 de junio cerró a $ 1495 para la venta. Los precios de hoy, banco por banco:

Entidades Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.445,000 1.495,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.445,000 1.495,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.440,000 1.500,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. 1.450,000 1.500,000 BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.451,000 1.506,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.435,000 1.495,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.445,000 1.495,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.450,000 1.490,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.445,000 1.495,000 BRUBANK S.A.U. 1.435,000 1.490,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.440,000 1.490,000 BANCO PIANO S.A. 1.445,000 1.490,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.445,000 1.495,000

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