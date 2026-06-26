Oficial y confirmado: decretan feriado el lunes 29 de junio y habrá un nuevo fin de semana largo.

El lunes 29 de junio habrá un día no laborable local para los habitantes del partido de Capitán Sarmiento, en la provincia de Buenos Aires.

La fecha conmemora el aniversario fundacional del distrito y su autonomía municipal, establecida mediante la Ley Provincial N.° 6485.

Al caer en lunes, permite armar un fin de semana largo de tres días.

Declaran feriado el lunes 29 de junio

El asueto es obligatorio para la administración pública local y para los empleados del Banco Provincia con sede en el partido. Sin embargo, para el sector privado, la adhesión es optativa: cada empleador decide si incorpora el descanso o mantiene la actividad normal.

La programación oficial de los festejos se difunde a través de los canales institucionales.

El feriado no tiene alcance provincial ni nacional. En el resto de la provincia de Buenos Aires y del país, el lunes 29 de junio es un día hábil. Los trámites, comercios y servicios fuera de Capitán Sarmiento funcionan con normalidad.

Qué se festeja el 29 de junio en Capitán Sarmiento

El 29 de junio de 1961, la Legislatura bonaerense aprobó la ley que otorgó autonomía distrital al partido. En 2026 se cumplen 65 años de ese hito institucional. La comunidad lo conmemora con desfiles cívicos, actos escolares y la participación de instituciones locales.

El partido, ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires, tiene dos reconocimientos que forman parte de su identidad: es la “Capital Nacional del Turf” y la “Cuna de la Bandera Bonaerense”.

En este contexto, los vecinos que puedan tomarse el día tendrán un descanso extendido que combina el sábado 27, el domingo 28 y el lunes 29 de junio. La programación oficial de los festejos se difunde a través de los canales institucionales de la Municipalidad de Capitán Sarmiento.

Si bien la jornada no implica cierre generalizado de comercios ni suspensión de servicios esenciales, conviene verificar con cada organismo o negocio si habrá modificaciones de horario en el distrito.