El Servicio Militar Obligatorio vuelve a estar en el centro de atención tras la apertura de una nueva convocatoria. Como cada año, miles de jóvenes deberán iniciar el trámite para obtener la Cartilla Militar, un documento obligatorio establecido por la legislación de México.

Sin embargo, la medida no está dirigida exclusivamente a quienes alcanzan la mayoría de edad. Las autoridades también recordaron que los llamados “remisos” —personas que no realizaron el registro cuando les correspondía— deberán presentarse para regularizar su situación, incluso si ya superaron los 30 años.

Quiénes deben tramitar la Cartilla Militar en 2026

La normativa vigente establece que todos los hombres mexicanos que cumplen 18 años durante el año en curso deben inscribirse al Servicio Militar Nacional y obtener su Cartilla Militar.

Además, la obligación también alcanza a quienes omitieron el trámite en años anteriores. Estos ciudadanos son considerados remisos y pueden realizar el proceso de inscripción sin importar que ya hayan superado la edad habitual de registro.

Por este motivo, hombres mayores de 30 años continúan apareciendo en las convocatorias oficiales y deben acudir ante las autoridades para ponerse al día con este requisito legal.

Servicio Militar Nacional en México: la Cartilla Militar sigue siendo obligatoria para los hombres que cumplen 18 años y también para los remisos que no realizaron el trámite en tiempo y forma. Fuente: Gobierno de México

Qué pasa después de registrarse en el Servicio Militar Nacional

Una vez completada la inscripción, los participantes ingresan en el tradicional sorteo que determina la forma en que cumplirán con sus obligaciones militares.

Quienes obtienen la denominada “bola blanca” deben realizar actividades de adiestramiento organizadas por las autoridades castrenses. En cambio, quienes reciben “bola negra” quedan disponibles administrativamente para la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y, en condiciones normales, no realizan instrucción militar periódica.

Este mecanismo permite definir qué ciudadanos cumplirán el servicio de manera activa y cuáles quedarán únicamente registrados dentro del sistema.

Lo que debes saber sobre el Servicio Militar Obligatorio

Aunque muchas personas creen que todos los inscritos deben incorporarse al Ejército de México, la realidad es diferente. La obligación general consiste en tramitar la Cartilla Militar y cumplir con el proceso de registro establecido por la ley.

Entre los puntos más importantes destacan:

La Cartilla Militar es obligatoria para los hombres en edad militar.

Los remisos deben regularizar su situación, aunque tengan más de 30 años.

No todos los inscritos realizan actividades de adiestramiento.

La modalidad de cumplimiento se define mediante un sorteo oficial.

Las mujeres pueden participar de forma voluntaria.

Se trata de una obligación vigente desde hace décadas y no de una disposición nueva.

Con el inicio de la convocatoria 2026, las autoridades reiteraron la importancia de completar el trámite dentro de los plazos establecidos para evitar contratiempos administrativos en el futuro.