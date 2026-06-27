Reglas claras para invertir, crecer y generar empleo: la base del desarrollo económico de la Ciudad
Las pequeñas y medianas empresas representan el corazón del entramado productivo porteño. Fortalecerlas con reglas claras, menos burocracia y más oportunidades es clave para el crecimiento de la Ciudad.
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 27 de junio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.