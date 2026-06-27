Las ciudades que progresan son aquellas que logran crear un entorno favorable para quienes producen, emprenden e invierten. Un entorno donde existen reglas claras para transformar proyectos en empleo, innovación y crecimiento.

En Buenos Aires estamos convencidos de que el desarrollo económico es el resultado del esfuerzo de miles de emprendedores, comerciantes, profesionales y empresas que todos los días apuestan por la Ciudad. La responsabilidad del Estado es acompañar ese impulso, facilitar el desarrollo de la actividad productiva y generar un marco de confianza para invertir y crecer.

Ese compromiso con el desarrollo económico también implica garantizar reglas claras y hacer cumplir la ley. Como sostiene nuestro Jefe de Gobierno, Jorge Macri, si hay orden hay progreso y en la Ciudad la ley se cumple. Liberamos más de 670 cuadras de manteros y día a día trabajamos para combatir la venta ilegal. Defender la Ciudad, como lo estamos haciendo, es también defender a las PyMEs y a los comerciantes.

En la Ciudad, las PyMEs ocupan un lugar central, representan el 96,4% de las empresas empleadoras: más de 123.000 pequeñas y medianas empresas que todos los días generan actividad, inversión y oportunidades. Juntas sostienen más de 700.000 puestos de trabajo privados registrados. Están presentes en nuestros barrios, en los centros comerciales, en los polos tecnológicos, en los emprendimientos gastronómicos, en las industrias creativas y en las empresas de servicios. Son parte de la vida cotidiana de Buenos Aires y del crecimiento de su economía.

Para seguir fortaleciendo ese entramado productivo, desde el Gobierno de la Ciudad, impulsamos una agenda enfocada en simplificar trámites, reducir burocracia y aprovechar las herramientas que ofrece la tecnología para ahorrar tiempo y costos.

También trabajamos para que más empresas puedan incorporar innovación. La inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital ya están cambiando la manera de producir, vender y competir. Queremos que las PyMEs porteñas tengan acceso a las herramientas y capacidades necesarias para aprovechar esta transformación y desarrollarse.

Al mismo tiempo, seguimos fortaleciendo los Distritos Económicos, promoviendo sectores estratégicos, acompañando a las empresas que buscan exportar y generando condiciones para atraer nuevas inversiones. Hoy las ciudades compiten por talento, proyectos y empresas, y Buenos Aires tiene todo para liderar ese proceso: capital humano, creatividad, capacidad emprendedora y una enorme diversidad productiva.

Pero el desarrollo económico no ocurre solamente en los grandes proyectos. También sucede en cada barrio. En cada comercio que abre sus puertas. En cada emprendedor que decide apostar por una idea. En cada PyME que incorpora un trabajador. Cuando una actividad económica crece, crece el barrio, crece el empleo y crecen las oportunidades.

Por eso creemos en una gestión que escucha. Las mejores políticas públicas nacen del diálogo con quienes conocen de primera mano los desafíos de producir, comerciar, emprender e invertir. Escuchar al sector privado no es un gesto: es una forma de gestionar.

En este Día de las PyMEs, queremos reconocer a quienes siguen apostando por Buenos Aires, a quienes generan trabajo, invierten, innovan y contribuyen al desarrollo de la Ciudad aun en contextos desafiantes.

Nuestro compromiso es seguir construyendo una Ciudad donde el esfuerzo tenga valor, donde las oportunidades sean más amplias y donde emprender e invertir sea cada vez más fácil. Porque cuando una PyME crece, crece Buenos Aires. Y cuando Buenos Aires crece, crecen las oportunidades para todos los porteños.